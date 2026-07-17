La Reina Doña Sofía, propuesta para recibir la Medalla de la Universidad de Salamanca

La Universidad de Salamanca debatirá este lunes la propuesta para conceder la Medalla de la institución a Su Majestad la Reina Doña Sofía. El asunto figura en el orden del día del Consejo de Gobierno.

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En concreto, en el orden del día se recoge la propuesta de concesión de la Medalla de la Universidad de Salamanca a S.M. la Reina Doña Sofía, un reconocimiento reservado a personas e instituciones cuya trayectoria o vinculación con la Universidad merece un especial reconocimiento.

Si la propuesta recibe el visto bueno del Consejo de Gobierno, la Universidad dará luz verde a la concesión de la medalla.