El profesor Pedro Fernández Soto, catedrático de Parasitología de la Universidad de Salamanca (USAL) | Comunicación Universidad de Salamanca

El nombramiento se hizo oficial durante la asamblea de socios celebrada en el marco del XXIV Congreso de SOCEPA

El profesor Pedro Fernández Soto, catedrático de Parasitología de la Universidad de Salamanca (USAL) e investigador del grupo e-INTRO (Enfermedades Infecciosas y Tropicales) del IBSAL, ha sido elegido nuevo vicepresidente de la Sociedad Española de Parasitología.

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El nombramiento se hizo oficial durante la asamblea de socios celebrada en el marco del XXIV Congreso de la sociedad entre los días 7 y 10 de julio.