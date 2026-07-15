El profesor Pedro Fernández Soto, catedrático de Parasitología de la Universidad de Salamanca (USAL) e investigador del grupo e-INTRO (Enfermedades Infecciosas y Tropicales) del IBSAL, ha sido elegido nuevo vicepresidente de la Sociedad Española de Parasitología.
El nombramiento se hizo oficial durante la asamblea de socios celebrada en el marco del XXIV Congreso de la sociedad entre los días 7 y 10 de julio.
La Sociedad Española de Parasitología se dedicada a promover el avance del conocimiento, la investigación y la docencia en el ámbito de la Parasitología, contnado con los principales expertos y profesionales del sector a nivel nacional.