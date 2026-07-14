Los recursos minerales de La Raya centra la reunión entre las universidades de Salamanca y Oviedo

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado Rodríguez, ha mantenido un encuentro de trabajo con José Luis R. Gallego, director del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (INDUROT) de la Universidad de Oviedo, para avanzar en el desarrollo del Centro de Recursos Minerales Estratégicos y Materiales Tecnológicos (CERMEST), un proyecto estratégico que aspira a convertirse en un referente científico, técnico y territorial en el ámbito de los recursos minerales estratégicos y la minería sostenible en la Raya.

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Según ha informado la Universidad de Salamanca, durante la reunión, ambas instituciones analizaron las oportunidades de colaboración en torno al CERMEST, con sede en la localidad salmantina de Fuentes de Oñoro, concebido como un espacio para impulsar la investigación, la transferencia de conocimiento y la innovación aplicada al aprovechamiento sostenible de los recursos minerales.

En este sentido, José Luis R. Gallego valoró muy positivamente la creación del CERMEST por parte de la Universidad de Salamanca y destacó la existencia de una visión compartida para impulsar proyectos de investigación de referencia en torno a los recursos minerales estratégicos y su explotación sostenible. Asimismo, subrayó el potencial de este ámbito para generar empleo, favorecer la fijación de población y promover el desarrollo tecnológico.

En el encuentro, además del director del INDUROT, han asistido la investigadora postdoctoral de INDUROT, Lorena Salgado; el decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca y director del CERMEST, Antonio Martínez Graña; y el secretario de la Delegación Territorial de Suelos de Castilla y León y profesor de la Universidad de Salamanca, Rubén Forján.

El Centro de Excelencia en Recursos Minerales Estratégicos y Sostenibilidad Transfronteriza, promovido por la USAL, en colaboración con el Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro y con la participación de instituciones y actores públicos y privados de España y Portugal, nace con el objetivo de impulsar un proyecto integrador capaz de conectar universidad, administraciones, empresas, territorio y conocimiento científico para promover una minería sostenible, responsable y alineada con los grandes retos europeos de transición energética, autonomía estratégica y protección ambiental.

El Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (INDUROT) es un centro de la Universidad de Oviedo que fue constituido en 1985 con el objeto principal de promover y desarrollar la investigación científica y técnica sobre la planificación de los usos del suelo, los recursos naturales y el medio ambiente. El INDUROT se caracteriza por un enfoque interdisciplinar, que promueve la participación común de profesionales de diversos campos de las ciencias experimentales y sociales, las humanidades y las ingenierías.

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El Instituto tiene una amplia experiencia en el diseño de instrumentos de planificación ambiental y territorial y en el desarrollo de análisis territoriales y de riesgos naturales en términos ambientales y socioeconómicos.