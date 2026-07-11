El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado Rodríguez, ha encabezado una visita institucional a la Shanghai University of Engineering Science (SUES) para avanzar en una cooperación estratégica en los ámbitos de la aviación civil, la ingeniería y la gestión de operaciones.
Durante el encuentro, ambas instituciones analizaron el desarrollo de un programa internacional de máster 2+0 y estudiaron nuevas vías de colaboración académica, entre ellas un modelo de formación de talento que conecte China, Marruecos y España. La iniciativa refuerza la estrategia de internacionalización de la Universidad de Salamanca y la proyección exterior de la Escuela de Pilotos Adventia y de sus titulaciones de ingeniería.
La delegación de la USAL visitó las instalaciones de formación práctica de la SUES, especializada en ingeniería aplicada y aviación civil. Por parte de la universidad china participaron en la reunión el vicepresidente, Chunning Xia, y la directora de la Oficina de Relaciones Internacionales, Qin Wang, quienes mostraron su interés por establecer una colaboración estable y de largo recorrido con la Universidad de Salamanca.