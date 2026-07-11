El rector, Juan Manuel Corchado, visita la institución china para impulsar la cooperación en aviación, ingeniería y un programa internacional de formación entre China, Marruecos y España

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado Rodríguez, ha encabezado una visita institucional a la Shanghai University of Engineering Science (SUES) para avanzar en una cooperación estratégica en los ámbitos de la aviación civil, la ingeniería y la gestión de operaciones.

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Durante el encuentro, ambas instituciones analizaron el desarrollo de un programa internacional de máster 2+0 y estudiaron nuevas vías de colaboración académica, entre ellas un modelo de formación de talento que conecte China, Marruecos y España. La iniciativa refuerza la estrategia de internacionalización de la Universidad de Salamanca y la proyección exterior de la Escuela de Pilotos Adventia y de sus titulaciones de ingeniería.