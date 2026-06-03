Corchado estudia potenciar las relaciones con universidades y empresas argentinas

El rector ha recibido este miércoles a Wenceslao Bunge Saravia, embajador de la República Argentina, en el marco de la estrategia de intenacionalización, acompañado por la consejera de la Sección Cultural y de Educación de la Embajada, Cecilia Meirovich.

Según los detalles que han trascendido de este encuentro, el rector y el embajador argentino abordaron las vías para potenciar aún más estas relaciones. Además, ambos se detuvieron en el impulso de la Cátedra Argentina, llamada a reforzar los lazos académicos, culturales y de cooperación entre la Universidad de Salamanca y las instituciones del país sudamericano.