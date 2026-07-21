Detectado un foco de la enfermedad aviaria de Newcastle en la provincia de Salamanca

Era cuestión de tiempo que una enfermedad tan contagiosa como es la de Newcastle, saltara de los focos activos de Valladolid, Segovia o Zamora a Salamanca.
Este mismo martes, 21 de julio, el Ministerio de Agricultura, a través de Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE), ha notificado un foco de este tipo de enfermedad aviar en la provincia de Salamanca.
En concreto, se trata de una explotación situada en el municipio de Rágama, en la comarca de Peñaranda de Bracamonte.
Se da la circunstancia que esta misma jornada la enfermedad también ‘ha saltado’ a la provincia de Ávila, con un nuevo foco localizado en una explotación de Narros del Castillo, en San Pedro del Arroyo.
La enfermedad de Newcastle es una enfermedad vírica muy contagiosa que afecta principalmente a las aves, tanto domésticas como silvestres. Está causada por el virus de la enfermedad de Newcastle (AOAV-1 o avian orthoavulavirus tipo 1) y es una de las enfermedades aviares de mayor importancia económica debido a su capacidad para provocar altas mortalidades y restricciones al comercio.