Un ganadero de Pereña de la Ribera asegura que el lobo ha vuelto a atacar a algunas ovejas de su rebaño

Un ganadero del municipio de Pereña de la Ribera asegura que el lobo ha vuelto a atacar a su rebaño de ovejas. Siendo este el segundo ataque producido en quince días.

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En esta ocasión, han sido cinco las ovejas afectadas, dos muertas y tres heridas de gravedad.

El ataque se habría producido en la madrugada de este viernes 17 de julio, ya que las ovejas afectadas quedaron en buen estado este jueves tras la última revisión del ganadero.

Oveja atacada por el lobo en Pereña de la Ribera

Los ejemplares atacados se encontraban en un cercado abierto dentro de una finca del municipio.

Este no se trata de un ataque aislado, de hecho la comarca de Vitigudino lleva siendo una de las más afectadas por el lobo en los últimos años.

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