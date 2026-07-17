Diego Caballo, novedad en el entrenamiento de Unionistas

Tercer entrenamiento de Javi Medina al frente de Unionistas. Y con una novedad. El lateral izquierdo salmantino Diego Caballo se ejercitará con el club charro durante unos días para ponerse a punto de cara a la próxima temporada.

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Diego Caballo, que la pasada campaña militó en el Lugo de Primera RFEF, jugó más de 1.800 minutos y cuenta con experiencia en la categoría en el Intercity y el Sabadell, además de haber jugado en Segunda División con Deportivo, el extinto Extremadura UD y Albacete.

Carlos de la Nava ejerció de ‘padrino’ de Diego Caballo durante este viernes y el salmantino fue muy bien acogido por el grupo desde el primer momento.

También estuvo en el entrenamiento el nuevo fichaje: Alberto Retuerta. Retu trabajó por primera vez a las órdenes de Javi Medina y Ale Marcelo fue uno de los futbolistas más cercano a él.