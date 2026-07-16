Hugo de Bustos comienza la pretemporada al margen del grupo

Hugo de Bustos es uno de los nombres propios de Unionistas. El extremo salmantino, futbolista muy querido entre los aficionados, lucirá el dorsal 7 durante la campaña 2026/27.
En la primera sesión de entrenamiento, Hugo de Bustos estuvo al margen del grupo. El zurdo estuvo junto al readaptador Víctor Vicente para iniciar un trabajo en solitario e ir progresivamente cogiendo el tono físico.
Durante la segunda vuelta de la campaña anterior, Hugo de Bustos se vio muy penalizado por las lesiones, que le cortaron la progresión de una gran primera vuelta en la que anotó tres goles.