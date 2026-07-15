Los salmantinos opinan sobre los conciertos de las Ferias y Fiestas 2026

La presentación de los conciertos de las Ferias y Fiestas de Salamanca 2026 ya ha comenzado a generar debate entre los vecinos de la ciudad.
Tras el anuncio oficial realizado este miércoles por el Ayuntamiento, Salamanca24horas ha salido a la calle para conocer de primera mano la opinión de los salmantinos sobre un cartel que reunirá 22 conciertos entre el 7 y el 15 de septiembre.
Las reacciones recogidas por este medio reflejan opiniones para todos los gustos. Muchos ciudadanos consideran que la programación ofrece una amplia variedad de estilos y artistas capaces de atraer a públicos de diferentes edades.
Sin embargo, otros vecinos creen que el cartel podría haber sido más ambicioso.
Cabe recordar que la programación arrancará el 6 de septiembre con la actuación de la orquesta salmantina Vulkano en la plaza de la Concordia. A partir del día 7, la Plaza Mayor acogerá los principales conciertos, comenzando con la salmantina Nereida Sanchón y Julieta Venegas. En los días siguientes pasarán por los escenarios Tony Hadley, Gente de Zona, La La Love You, Juan Anselmo, La Plazuela, Orca, M-Clan, Valeria Castro, Íñigo Quintero, Sanguijuelas del Guadiana y Antoñito Molina, encargado de cerrar la programación el 15 de septiembre.