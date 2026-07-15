Los salmantinos opinan sobre los conciertos de las Ferias y Fiestas 2026

La presentación de los conciertos de las Ferias y Fiestas de Salamanca 2026 ya ha comenzado a generar debate entre los vecinos de la ciudad.

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Tras el anuncio oficial realizado este miércoles por el Ayuntamiento, Salamanca24horas ha salido a la calle para conocer de primera mano la opinión de los salmantinos sobre un cartel que reunirá 22 conciertos entre el 7 y el 15 de septiembre.

Las reacciones recogidas por este medio reflejan opiniones para todos los gustos. Muchos ciudadanos consideran que la programación ofrece una amplia variedad de estilos y artistas capaces de atraer a públicos de diferentes edades.

Sin embargo, otros vecinos creen que el cartel podría haber sido más ambicioso.