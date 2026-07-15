El lunes se inician las obras en los espacios del Hospital de Día Onco-Hematológico de Salamanca

El próximo lunes 20 de arrancará la primera fase de las obras del Hospital de Día Onco-Hematológico de Salamanca.

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Durante dos meses aproximadamente se trabajará por el cambio en las salas de espera, dotándolas de una adecuación funcional y estética para satisfacer las necesidades de los pacientes y sus familiares.

La obra, según explican fuentes hospitalarias, se va a dividir en tres fases, con la previsión de que se alarguen hasta el 30 de septiembre.

Se cuenta con un presupuesto de licitación adjudicado de 118.570,08 euros. Un dinero con el que se va a modificar los accesos para pacientes y familiares en cada una de ellas y se van crear espacios más cálidos, confortables y acogedores para ayudar a reducir el estrés asociado a la enfermedad, favorecen una mayor sensación de bienestar.

Se aumentará en un 17 % el número de sillas para las salas de espera.

Así serán las futuras salas de espera del Hospital de Día Onco-Hematológico | Comunicación <a href=

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