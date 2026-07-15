El lunes se inician las obras en los espacios del Hospital de Día Onco-Hematológico de Salamanca

El próximo lunes 20 de arrancará la primera fase de las obras del Hospital de Día Onco-Hematológico de Salamanca.
Durante dos meses aproximadamente se trabajará por el cambio en las salas de espera, dotándolas de una adecuación funcional y estética para satisfacer las necesidades de los pacientes y sus familiares.
La obra, según explican fuentes hospitalarias, se va a dividir en tres fases, con la previsión de que se alarguen hasta el 30 de septiembre.
Se cuenta con un presupuesto de licitación adjudicado de 118.570,08 euros. Un dinero con el que se va a modificar los accesos para pacientes y familiares en cada una de ellas y se van crear espacios más cálidos, confortables y acogedores para ayudar a reducir el estrés asociado a la enfermedad, favorecen una mayor sensación de bienestar.
Se aumentará en un 17 % el número de sillas para las salas de espera.
Desde el hospital declaran que "la intervención prevista en el Hospital de Día OncoHematológico busca transformar un espacio eminentemente funcional en un entorno que, sin renunciar a la seguridad y la eficiencia asistencial, incorpore elementos orientados al confort físico y emocional de quienes los utilizan. La mejora de la iluminación, la ambientación, el diseño y la distribución de los espacios permitirá ofrecer una atmósfera más amable tanto a los pacientes como a sus familiares, reforzando el compromiso del centro con un modelo de atención que entiende la humanización como un elemento inseparable de la calidad asistencial".