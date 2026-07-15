A prisión el detenido en San Cristóbal de la Cuesta tras atrincherarse con dos cuchillos y amenazar de muerte a su pareja

La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión del hombre detenido por la Guardia Civil tras protagonizar un violento episodio el pasado domingo, 12 de julio, en un domicilio de San Cristóbal de la Cuesta. El arrestado pasó a disposición judicial este martes, 14 de julio, acordándose su ingreso en el Centro Penitenciario de Topas.

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Cabe recordar que el operativo movilizado por la Guardia Civil se activó después de que una llamada al 112 alertara de un episodio de violencia en una vivienda de San Cristóbal de la Cuesta. Cuando las primeras patrullas llegaron al lugar, el hombre permanecía en el interior del inmueble, donde, según la Benemérita, mantenía una actitud violenta y amenazante, lo que obligó a reforzar la intervención.