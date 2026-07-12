Detenido tras atrincherarse con dos cuchillos y amenazar de muerte a su pareja en San Cristóbal de la Cuesta

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por un presunto delito de violencia de género tras un grave episodio ocurrido en una vivienda de San Cristóbal de la Cuesta.

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Según ha informado la Benemérita, el operativo se inició tras recibirse un aviso a través del Centro de Emergencias 112. Las primeras patrullas localizaron el domicilio, donde el presunto agresor profirió amenazas y se negó a abandonar la vivienda.

Ante la posibilidad de que la situación derivara en un atrincheramiento con la víctima en el interior del inmueble y dada la gravedad del incidente, la Guardia Civil activó un dispositivo en el que participaron agentes de la USECIC (Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia), negociadores de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y mandos de la Compañía.