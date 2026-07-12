Un tren Zaragoza–Salamanca arrolla a una persona en Salvatierra de Álava y obliga a suspender la circulación

El tren de Larga Distancia LD 632, que cubre el recorrido entre Zaragoza y Salamanca, ha arrollado este domingo a una persona en la estación de Salvatierra de Álava, provocando la suspensión de la circulación ferroviaria en este punto de la red.
Tras el accidente, el convoy ha quedado detenido a la salida de la estación, en dirección Alegría-Dulantzi, mientras se activaban los protocolos de emergencia y se desplazaban hasta el lugar los servicios competentes.
Como consecuencia del suceso, la circulación permanece suspendida por Salvatierra de Álava, lo que está ocasionando importantes afecciones al tráfico ferroviario. En estos momentos, trenes de Larga Distancia (LD), Media Distancia (MD) y mercancías permanecen detenidos en distintas estaciones a la espera de que se autorice la reanudación del servicio.