Un tren Zaragoza–Salamanca arrolla a una persona en Salvatierra de Álava y obliga a suspender la circulación

El tren de Larga Distancia LD 632, que cubre el recorrido entre Zaragoza y Salamanca, ha arrollado este domingo a una persona en la estación de Salvatierra de Álava, provocando la suspensión de la circulación ferroviaria en este punto de la red.

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Tras el accidente, el convoy ha quedado detenido a la salida de la estación, en dirección Alegría-Dulantzi, mientras se activaban los protocolos de emergencia y se desplazaban hasta el lugar los servicios competentes.