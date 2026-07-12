Evacuado en helicóptero un hombre tras sufrir un episodio de convulsiones en Nava de Francia

Un hombre tuvo que ser evacuado este domingo en helicóptero medicalizado después de sufrir un episodio de convulsiones en el interior de un domicilio de Nava de Francia, según ha informado la Guardia Civil.

El aviso se recibió a las 14:46 horas, momento en el que se activó el helicóptero sanitario para asistir al afectado. Hasta el lugar se desplazó una patrulla del Puesto de La Alberca, cuyos agentes colaboraron con el personal de la ambulancia y del helicóptero medicalizado para facilitar la atención al paciente y garantizar el desarrollo del operativo.