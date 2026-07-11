Dos vehículos, una moto y un coche, colisionan en la avenida de los Cipreses

Dos vehículos, una moto y un coche, han colisionado en la avenida de los Cipreses a última hora de la tarde de este sábado.

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Desde el Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León se informa de que el accidente se ha producido a la altura del número 92.

Imagen del accidente entre la moto y el coche en la avenida de los Cipreses | Asier Galache

Sacyl envió a una ambulancia de soporte vital básico hasta el lugar para prestar asistencia a un herido, aunque este medio pudo comprobar en el lugar de los hechos de que no hubo víctimas tras el siniestro. También se avisó a la Policía Local y Nacional de Salamanca.

El accidente se registró pasadas las ocho y media de la tarde.

Imagen del accidente entre la moto y el coche en la avenida de los Cipreses | Asier Galache