Herida una mujer tras la colisión entre una moto y un turismo en Ciudad Rodrigo

Una mujer de mediana edad ha resultado herida este sábado en un accidente de tráfico registrado en Ciudad Rodrigo, tras la colisión entre una motocicleta y un turismo.

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El suceso se produjo a las 13:57 horas en la avenida de Béjar, momento en el que la Sala de Operaciones del 112 Castilla y León recibió el aviso del accidente.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Ciudad Rodrigo, la Guardia Civil de Salamanca y los servicios de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizaron los recursos necesarios para atender a la víctima.