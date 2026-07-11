Alrededor de 27 mil aspirantes opositan para ingresar en la Guardia Civil

Alrededor de 27 mil aspirante se presentan este sábado 11 de julio a las oposiciones de la Guardia Civil.

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Este año, según informa la Agencia Europa Press, se ofertan 3.240 plazas para ingresar en la escala de cabos y guardias del cuerpo de la Guardia Civil.

De los candidatos convocados, 8.696 son mujeres, con una media de edad de 27 años.

9.194 personas tiene una titulación universitaria o profesional, de ellos 903 aspirantes tienen estudios de máster y 9 doctorado.

La oposición se divide en cuatro pruebas: conocimientos (teóricos y psicotécnicos), físicas, entrevista personal y reconocimiento médico; previo a esta fase se ha desarrollado la fase de concurso, en la que se han evaluado los méritos de cada aspirante.

Para el examen de conocimientos, la Guardia Civil ha establecido 20 sedes, entre las que no figura Salamanca, pero sí Ávila y León. En la prueba se realizará una serie de test sobre conocimientos teóricos generales, idiomas, ortografía, gramática y psicotécnicos.

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Quienes superen el examen este sábado serán convocados a las pruebas físicas, que incluyen un circuito de coordinación y agilidad, una carrera de resistencia de dos kilómetros, una prueba de fuerza (flexiones según el sexo) y una de natación de 50 metros. Posteriormente, los candidatos se someterán a una entrevista personal de idoneidad psíquica y a un reconocimiento médico.