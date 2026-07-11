Salamanca se libra del aviso por altas temperaturas

Salamanca será la única provincia de Castilla y León que no estará este sábado, 11 de julio, bajo aviso amarillo por altas temperaturas, según la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y recogida por Europa Press.

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Mientras que ocho provincias de la Comunidad permanecerán en aviso entre las 13:00 y las 21:00 horas por temperaturas que podrían alcanzar los 36 grados, Salamanca queda al margen de estas alertas previstas para la jornada.