Salamanca se libra del aviso por altas temperaturas

Salamanca será la única provincia de Castilla y León que no estará este sábado, 11 de julio, bajo aviso amarillo por altas temperaturas, según la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y recogida por Europa Press.
Mientras que ocho provincias de la Comunidad permanecerán en aviso entre las 13:00 y las 21:00 horas por temperaturas que podrían alcanzar los 36 grados, Salamanca queda al margen de estas alertas previstas para la jornada.
La Aemet sí ha activado avisos por calor en el resto de provincias de Castilla y León, con nivel amarillo, el más bajo de la escala de alertas meteorológicas.