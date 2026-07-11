El Ayuntamiento recuerda que el 15 de julio finaliza el plazo para canjear los saldos del anterior programa SALdeCompras

El Ayuntamiento de Salamanca ha recordado a los usuarios del programa SALdeCompras que el próximo miércoles 15 de julio finaliza el plazo para canjear los saldos acumulados procedentes del programa anterior, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria de las Bases Reguladoras publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia el 14 de mayo de 2026. Como recordatorio, los usuarios han recibido este viernes un aviso a través de la aplicación del programa.

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Los denominados ‘euros municipio’ pendientes podrán utilizarse hasta esa fecha en los centros de canje habilitados, entre los que se encuentran librerías, gimnasios y distintos servicios municipales adheridos, conforme al procedimiento establecido en las bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca del 21 de junio de 2024.