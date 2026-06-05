Arranca el programa de ejercicio físico en los parques biosaludables de Salamanca

El programa de promoción de ejercicio físico en los parques biosaludables de Salamanca arranca este viernes con el total de plazas cubierta. En concreto, 170 personas participarán semanalmente hasta el 25 de septiembre en esta nueva edición.

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Según apuntan desde el consistorio, este programa tiene el "objetivo de animar, motivar y formar a distintos grupos de población, incluyendo a las entidades que trabajan con las personas que tienen una discapacidad, para incorporar la actividad física a su rutina diaria". Añaden, también que así se contribuye a mejorar su salud y bienestar, además de favorecer la creación de espacios de convivencia y relación social. Así, durante las clases también se trabajan aspectos como la concentración, la correcta respiración, la relajación y el disfrute del entorno natural mientras se realiza actividad física.

En este sentido, la concejala de Salud Pública, Vega Villar ha realizado esta mañana una visita a los usuarios del programa en el parque Villar y Macías, el último espacio al aire libre en incorporarse a esta iniciativa municipal, que también se extiende a los parques de Los Jesuitas y Würzburg

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En cuanto a los meses incluidos en este programa, la actividad se llevará a cabo en los meses de verano. Durante el mes de junio, las actividades se llevarán a cabo en horario de 9:00 a 12:30 horas, mientras que en los meses de julio, agosto y septiembre se desarrollarán de 8:30 a 12:00 horas.

El funcionamiento de las actividades, en las que se usarán las máquinas instaladas en las zonas biosaludables, estará dirigida por un monitor especializado, que, según explica el Ayuntamiento, "enseña pautas básicas para la práctica de ejercicio físico adaptado a las capacidades de cada participante, fomentando además la conciencia sobre las propias limitaciones".

Por último, una vez acabado el programa, los usuarios podrán continuar realizando ejercicio de forma habitual en estos parques gracias a una guía en formato digital de la que se proporcionará el acceso.