Salamanca intensifica la limpieza de solares en seis barrios

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado la limpieza de más de 130.000 metros cuadrados de solares municipales y zonas verdes en los barrios Blanco, Chamberí, El Zurguén, Los Alcaldes, Prosperidad y Tejares.

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La campaña, que se prolongará hasta septiembre, busca mantener las parcelas en condiciones adecuadas de salubridad y evitar incendios y la proliferación de plagas. Los trabajos tendrán prioridad en zonas próximas a residencias de mayores, colegios, guarderías y parques infantiles.

En las próximas semanas las actuaciones continuarán en Garrido, Huerta Otea, Pizarrales y Puente Ladrillo. Además, los vecinos pueden solicitar la limpieza de parcelas municipales a través del servicio Salamanca 010, al correo electrónico salamanca010@salamanca010.es o de la aplicación para dispositivos móviles, que se puede descargar de forma gratuita en iOs y Android, bajo la denominación ‘Salamanca 010’.