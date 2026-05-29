El 60 por ciento de los técnicos superiores sanitarios secundan la huelga en Salamanca

Los técnicos superiores sanitarios estaban llamados a la huelga durante la jornada de este viernes, 29 de mayo , un día marcado en el calendario de los TSS para reivindicar los más de 10.000 euros que les deberían desde hace tres años, momento en el que sindicatos y Ministerio de Sanidad lo acordaron.

Como en otras ocasiones, la Junta de Castilla y León ha sido la encargada de comunicar el seguimiento de la huelga, con un 50 por ciento en todo Castilla y León. Dentro de este porcentaje, llama la atención que Salamanca se ha situado en el 60,1 por ciento, por lo que se ha paralizado gran parte de la actividad en el hospital de Salamanca, con 89 profesionales que se han movilizado de unos 300 con los que cuenta en total el territorio charro, según indicaba el presidente de la Asociación Española de Técnicos Sanitarios, Juan Carlos Rodríguez.