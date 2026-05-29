Los técnicos superiores sanitarios exigen los más 10.000 euros que les corresponden: sin acuerdo, huelga indefinida desde septiembre

Los técnicos superiores sanitarios vuelven a salir a las calles un día más ante un cambio total de las reivindicaciones. Juan Carlos Rodríguez, trabajador salmantino y presidente de la Asociación Española de Técnicos Sanitarios, ha indicado algunas de las claves para entender el por qué de esta movilización que afecta directamente a los centros sanitarios de Salamanca al paralizar muchas de las pruebas que realizan los TSS.

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Durante las pasadas jornadas en las que llegaron a realizar cuatro días consecutivos de huelgas, se reivindicaba ser incluido de manera adecuada en el borrador del Estatuto Marco con la reclasificación ya adquirida y con la titulación homologada con la Unión Europea también concedida, y que además está siendo estudiada tanto por el Ministerio de Sanidad como por algunas comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León.

Durante varias jornadas, también se han realizado huelgas masivas en Madrid, donde como indica Juan Carlos, los datos hablan de que asistieron más de 20.000 personas, lo que indica la importancia de estas propuestas ante un sector clave para los centros sanitarios.

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Técnicos Superiores Sanitarios Se Manifiestan En Madrid

En la actualidad, el descontento es menor que en la otra ocasión: “El ministerio nos llamó a negociar y se nos admitieron todos los puntos que queríamos introducir en el Estatuto Marco, ninguno salarial, ya que eso depende de las comunidades autónomas”. Ante esto, se han ido creando grupos de trabajo para tramitar todas las enseñanzas necesarias para así homologar los títulos como universitarios de primer ciclo. En estos grupos, participan todas las comunidades autónomas que quieran.