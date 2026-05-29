Un incendio en Tejares pone en alerta a sus vecinos

Un pequeño incendio originado en Tejares ha puesto en alerta a los vecinos del barrio trastormesino. Una situación que se ha dado junto a una cancha de minifutbol infantil, pero donde no ha habido que lamentar heridos al ser una hora poco transitada por los niños y niñas del distrito.

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Pequeño Incendio En Tejares

Hasta el lugar, la avenida de Juan Pablo II, se han desplazado los bomberos de Salamanca tras recibir el aviso sobre las 14:30 horas, momento en el que han conseguido controlar la situación rápidamente al tratarse de un pequeño incendio de pasto, por lo que ante la escasez de vegetación ha quedado en un pequeño gran susto.

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