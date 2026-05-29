Condenan a 8 años de prisión al psicólogo acusado de agredir sexualmente a una paciente en Salamanca

La Audiencia Provincial de Salamanca ha dictado sentencia, condenando a 8 años de prisión al psicólogo acusado de agredir sexualmente a una paciente.

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Asimismo, se le ha impuesto la prohibición de acercarse a la víctima a una distancia inferior a 250 metros por un periodo de diez años una vez salga de la cárcel.

A todo ello se le suma la inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad durante trece años.

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Deberá, además, indemnizar a la víctima con 25.000 euros y abonar las costas del procedimiento judicial.

Según los hechos recogidos y probados en la resolución judicial, el 4 de agosto de 2023 la víctima acudió a una consulta presencial con el acusado solicitada por ella misma. Al finalizar la sesión, el psicólogo le dio un abrazo que la mujer describió como muy intenso y que le resultó incómodo, aunque en ese momento no le atribuyó una connotación sexual.

Entre agosto de 2023 y febrero de 2024 ambos mantuvieron un contacto continuado a través de WhatsApp. Durante ese periodo, la mujer trasladó al profesional diversos problemas relacionados con la alimentación, así como pensamientos autolíticos.

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En una conversación del 13 de octubre de 2023, la víctima expresó su preocupación por su imagen corporal. Según el relato de hechos, el psicólogo respondió con comentarios sobre su atractivo físico, afirmando que le parecía “preciosa”, que su cuerpo le gustaba y que la consideraba “muy sexy”. Aunque posteriormente se disculpó ante la incomodidad mostrada por la paciente, insistió en que la veía muy atractiva y en que le gustaría mantener una relación con ella. Ese mismo día, la mujer manifestó encontrarse psicológicamente hundida.