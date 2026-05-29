La Policía vincula a Salamanca con un grupo criminal especializado en robos a salones de juego

La Policía Nacional ha acreditado el paso por Salamanca de un grupo criminal itinerante especializado en robos a salones de juego, cuyos integrantes están siendo investigados por tres asaltos cometidos en las provincias de Toledo, Burgos y Valladolid, donde se hicieron con un botín de más de 48.000 euros.

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La investigación policial ha permitido identificar plenamente a seis varones como presuntos autores de estos hechos y sobre ellos pesa ya una orden de búsqueda y detención.

El grupo empleaba documentación sustraída para ocultar su identidad y utilizaba vehículos de alquiler para desplazarse entre distintas provincias y dificultar su localización.

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Aunque los robos se produjeron durante el pasado mes de abril en Talavera de la Reina, Burgos y Valladolid, los agentes han confirmado que el grupo también estuvo presente en Salamanca y Zamora, por lo que no se descarta que pudiera haber intentado actuar o preparar acciones delictivas en estas ciudades.

Tal y como han referido fuentes policiales, se trata de una organización sumamente especializada y con una estructura clara y definida en la que cada miembro asumía y desempañaba una función concreta durante la ejecución de los robos.

El grupo usaba, además, documentación robada para ocultar su identidad y empleaba vehículos de alquiler para desplazarse entre distintas provincias y dificultar su localización.

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Los delincuentes habrían desarrollado un sofisticado sistema para manipular la recaudación de determinadas máquinas de apuestas.

Introducían dinero en efectivo para obtener tickets que posteriormente convertían en metálico a través de otra máquina, repitiendo el proceso de forma continuada hasta llenar el depósito de recaudación.