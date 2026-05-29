Recurren la sentencia del crimen de Béjar

El próximo lunes 15 de junio, a las 11:00 horas, la Sala de lo Civil y Penal celebrará la vista por los recursos de apelación presentados contra la sentencia del Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Salamanca, que condenó a A.R.Z.L, en febrero de 2026, a la pena de 14 años de prisión por un delito de homicidio.

Publicidad Publicidad

Cabe recordar que los hechos se remontan a la madrugada del 30 de agosto de 2023, cuando el acusado acabó con la vida de su pareja, Charo, en el domicilio que ambos compartían, situado en el portal número 7 de la calle Gredos de Béjar. Una fuerte discusión fue el detonante de la agresión que resultó mortal.

Minutos antes de las seis de la mañana, el propio agresor llamó a la Comisaría de Policía Nacional para confesar el crimen y advertir de su intención de suicidarse.

Publicidad