José Antonio Vega Bravo vuelve al frente de la Audiencia Provincial de Salamanca

El actual presidente de la Audiencia Provincial de Salamanca, José Antonio Vega Bravo, ha sido de nuevo nombrado como tal este miércoles, cuando se ha llevado a cabo el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

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Esta decisión se produce después de que Vega Bravo, que se presentaba como único candidato, compareciera el pasado miércoles 29 de abril, ante la Comisión de Calificación del CGPJ, en el marco del proceso de renovación de distintas presidencias judiciales en España.

Así, José Antonio Vega, que llevaba ejerciendo el cargo de presidente desde el pasado año 2021, se convierte en elegido junto a otros 12 nombramientos. Entre ellos, se encuentran el de Ignacio José Subijana Zunzunegui y Juan Avello Formoso como presidentes del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y de Canarias respectivamente.

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