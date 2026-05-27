El aviso amarillo por tormentas para este miércoles por la tarde cerrará parques y la zona arbolada de La Aldehuela

La Agencia de Meteorología Estatal (Aemet) ha activado el aviso amarillo por riesgo de tormentas en toda la provincia de Salamanca para la tarde de este miércoles.

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El aviso permanecerá activado desde las dos hasta las once de la noche, con la previsión de “rachas muy fuertes de viento” y granizo, y con una probabilidad de entre el 40 y el 70 %.

A modo de prevención, el Ayuntamiento de Salamanca cerrará parques y la zona arbolada de la Ciudad Deportiva de la Aldehuela.

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Junto al aviso de esta notificación, desde el Consistorio claman extremar las precauciones necesarias para protegerse del viento, retirando elementos exteriores que haya en terrazas, balcones y azoteas.