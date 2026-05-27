Tendrá lugar el 30 de mayo en la plaza de la Concordia con diferentes actividades como una gran paellada o juegos intergeneracionales, además de un sorteo de cestas gourmet

La Federación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios de Salamanca y Provincia (FEVESA) ha presentado en la mañana de este miércoles una nueva edición del Día del Vecino.

Publicidad Publicidad

Las asociaciones vecinales de Salamanca vuelven a apostar por una jornada de hermandad que en esta ocasión se adelanta al próximo 30 de mayo; la última tuvo lugar en diciembre de 2025 cuando se recuperó este evento perdido tras la pandemia.

En esta ocasión la jornada de convivencia se desarrollará en la plaza de la Concordia desde las 11:00 horas. Con el fin de construir comunidad para este día hay preparadas diferentes actividades: se dará lectura a un manifiesto, habrá una paella comunitaria, zumba, sevillanas, hinchables para los más pequeños, juegos intergeneracionales, un bookcrossing y también habrá mesas informativas.

Todas las actividades estarán abiertas al público en general independientemente de que pertenezcan a una asociación vecinal o no.

Publicidad

Actividades del Día del Vecino en Salamanca

La paella, que se ha calculado para unas 300 personas, será gratuita, aunque requiere de invitación que se podrá recoger en el propio local de FEVESA así como en las asociaciones de Munibar, Concejo Tormes y Zoes. En estos lugares también se pueden recoger tickets para un sorteo de cestas gourmet.

Durante la presentación han estado presentes Isidora Herrero, Regina Moreno y Florencio Martín, quienes han coincidido en la importancia de recuperar este día de convivencia vecinal para tener un día en el que todos los ciudadanos salmantinos que quieran puedan interactuar, de ahí su insistencia de invitar a toda la población, inclusive a los turistas que se quieran acercar.

Publicidad Publicidad