La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, y la delegada provincial de la Fundación AFIM, Mila Benavente, han presentado el XI Mundialito por la Inclusión, que se celebrará este viernes 27 de mayo, de 10:00 a 15:00 horas, en los campos municipales Ángel Pérez Huerta.