La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, y la delegada provincial de la Fundación AFIM, Mila Benavente, han presentado el XI Mundialito por la Inclusión, que se celebrará este viernes 27 de mayo, de 10:00 a 15:00 horas, en los campos municipales Ángel Pérez Huerta.
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La jornada promoverá la inclusión y la convivencia a través del deporte. Además, tendrá carácter solidario, ya que cada equipo deberá donar un kilo de alimentos para el Banco de Alimentos de Salamanca.