El hospital y los centros sanitarios de la provincia han conseguido que decenas de estudiantes elijan Salamanca para continuar formándose Médicina, Enfermería, Psicología, Farmacia y Física

En las últimas semanas, los Médicos Internos Residentes han ido eligiendo cada una de sus especialidades predilectas. Entre todas ellas, han sido 102 plazas ofertadas que han conseguido completarse durante casi un mes de adjudicaciones MIR, todo esto desde el pasado 4 de mayo de 2026.

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Y es que casi dos semanas antes, eran otras profesiones sanitarias las que iban eligiendo cada una de las vacantes que se habían ofrecido para realizar la formación en la provincia de Salamanca, entre ellas Enfermería, Farmacia, Psicología y Física, completando así 130 plazas ofertadas para 2026.

La gran oferta se ha dividido en 102 Médicos Internos Residentes, 19 Enfermeros Internos Residentes, 4 Farmacéuticos Internos Residentes, 2 Físicos Internos Residentes, 2 Psicólogos Internos Residentes y 1 Químico Interno Residente.

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Médicos Internos Residentes Donde más plazas se han ofertado ha sido en la especialidad de Medicina, donde miles de médicos en España han luchado durante meses de estudios para así elegir finalmente cualquiera de las especialidades de los hospitales del territorio nacional. Salamanca ha sido de las ciudades que ha logrado colgar el cartel de ‘sold out’, convirtiéndose así en uno de los destinos favoritos para los jóvenes estudiantes.

Entre las grandes noticias que se conocían en las últimas semanas, se encontraba la especialidad de Cardiología, que logró agotar sus plazas en tan solo unos minutos. Otras grandes historias han sido el mejor MIR de Extremadura eligiendo Salamanca o la primera MIR de Medicina de Urgencias y Emergencias que se formará en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Las plazas que han conseguido completarse han sido las de Alergología, Anatomía Patológica, Anestesiología y Reanimación, Angiología y Cirugía Vascular, Aparato Digestivo, Cardiología, Cirugía General y del Aparato Digestivo, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Cirugía Torácica, Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología, Endocrinología y Nutrición, Hematología y Hemoterapia, Medicina de Urgencias y Emergencias, Medicina del Trabajo, Medicina Física y Rehabilitación, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Medicina Nuclear, Medicina Preventiva y Salud Pública, Microbiología y Parasitología, Nefrología, Neumología, Neurocirugía, Neurofísiología Clínica, Neurología, Obstetricia y Ginecología, Oftalmología, Oncología Médica, Oncología Radioterápica, Otorrinolaringología, Pediatría y sus Áreas Específicas, Psiquiatría, Radiodiagnóstico, Reumatología y Urología.

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La última en realizarlo ha sido Medicina Familiar y Comunitaria, haciéndolo este martes, 26 de mayo, y consiguiendo de nuevo ser una ciudad atractiva para todos esos estudiantes que han decidido formarse en la capital del Tormes.

Enfermeros/as Internos Residentes Después de los MIR, la categoría en la que más plazas se ofertan es Enfermería, con 19 divididas en cinco especialidades. Entre ellas están Enfermería Familiar y Comunitaria, Enfermería Pediátrica, Enfermería Obstétrico-Ginecológica, Enfermería de la Salud Mental y Enfermería del Trabajo.

Cabe destacar que entre las primeras opciones no se encontraba Salamanca, eligiendo los EIR de este 2026 como cinco primeras opciones Madrid, Alicante, Santa Cruz de Tenerife, Málaga y Palma de Mallorca, todas divididas entre Enfermería Pediátrica, Obstétrico-ginecología y Familiar y Comunitaria.

Salamanca tuvo que esperar hasta el número 300, momento en el que a las 11:19 horas del 24 de abril, día en el que comenzaron las adjudicaciones, se elegía la Unidad Docente Multiprofesional de Salud Mental del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Ese mismo día, se conocía la elección de cuatro de cinco puestos cubiertos en Enfermería Obstétrico-Ginecológica, cuatro de siete en Enfermería Familiar y Comunitaria, una de tres en Enfermería de Salud Mental, una de dos en Enfermería del Trabajo y, finalmente, dos de dos completando sus plazas en la especialidad de Enfermería Pediátrica.

Tres días después, el lunes, 27 de abril, se conocía la fantástica noticia de que se lograban completar Enfermería Obstétrico-Ginecológica y Enfermería Familiar y Comunitaria. Un día después, Enfermería del Trabajo conseguía completar dos de dos plazas y el 29 de abril, la última de las especialidades, Enfermería de Salud Mental.

A este punto, se puede hacer hincapié en uno de los puntos más importantes, que Salamanca consiguió completar sus plazas EIR casi en la mitad de las adjudicaciones, al haber un total de 4.501 enfermeros y enfermeras que pudieron elegir su destino para los próximos años.

Farmacéuticos Internos Residentes Tras los MIR y los EIR, y muy por detrás, las plazas que más ofertaron fueron las de Farmacéuticos Internos Residentes. En el caso de Salamanca han sido tres especialidades diferentes, Análisis Clínicos, Farmacia Hospitalaria, Microbiología y Parasitología.

En este caso, Salamanca también estaba muy bien situada, siendo elegida por cuatro FIR entre los que se encontraban los números 47, 62, 72 y 129, elecciones muy tempranas teniendo en cuenta que el total de farmacéuticos en toda España eran de 357.

Cabe destacar que uno de los mejores FIR de España es salmantino, el número once, eligiendo en su caso A Coruña para seguir su formación explicando que “soy de aquí de toda la vida y estudié aquí la carrera. Me apetecía cambiar de aires y de ambiente. Tantos años en Salamanca…me apetecía cambiar”.

Físicos, Psicólogos y Químicos Internos Residentes Tras los MIR, EIR y FIR, es el turno de conocer los RFIR, donde Salamanca también trae muy buenas noticias al ser elegida por el mejor de toda España para completar su formación en la capital del Tormes. En este caso, únicamente existe la especialidad de Radiofísica, siendo elegida tanto por el número uno como por el 15. En total, eran 57 estudiantes los que han logrado plaza en los centros sanitarios de todo el territorio nacional.

En el caso de los PIR, la oferta que se ofecía era muy pequeña en comparación a la del resto de España. En este caso eran dos vacantes únicamente, siendo elegidas por los números 47 y 52 de un total de 2.365 personas que se presentaron a realizar el examen del Psicólogo Interno Residente para obtener la plaza de Psicología Clínica.