Las Torres de la Clerecía ‘Scala Coeli’ cerrarán en junio por obras de mejora y musealización

Las Torres de la Clerecía ‘Scala Coeli’ cerrarán temporalmente al público debido al inicio de las obras de musealización y mejora del espacio expositivo que se llevarán a cabo en el monumento. El cierre está previsto, inicialmente, entre el 1 y el 30 de junio, aunque la reapertura dependerá de la finalización de los trabajos programados.

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Una vez concluidas las actuaciones, el monumento recuperará su funcionamiento habitual con un espacio renovado y adaptado a las nuevas propuestas museísticas.

El cierre afectará exclusivamente a la subida a las Torres de la Clerecía ‘Scala Coeli’. Por su parte, la programación de visitas a la exposición Vita Ignatii, ubicada en la Universidad Pontificia, continuará desarrollándose con total normalidad y en su horario habitual de apertura al público.