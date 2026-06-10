Convocadas las ayudas para comedores escolares

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Educación, ha convocado una serie de ayudas para la utilización del comedor escolar para alumnos de Educación Infantil en los diferentes cursos de centros públicos de la región castellano y leonesa para el curso 2025-2026.

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La cuantía destinada para esta subvención asciende hasta el millón de euros, pudiendo presentar las diferentes solicitudes desde el 17 hasta el 30 de junio de 2026, con ayudas máximas por beneficiario de 786,60 euros, resultante de multiplicar el servicio de comedor cada día por un precio de 4,37 euros para cada uno de los 180 días lectivos.