Salamanca supera la media autonómica de piscinas por habitante y lidera el número de instalaciones al aire libre

Salamanca dispone de 165 piscinas censadas, lo que la convierte en la tercera provincia de Castilla y León con mayor número de instalaciones, solo por detrás de León (190) y Valladolid (170), según el informe Calidad de las aguas de recreo. Castilla y León 2025, elaborado por la Consejería de Sanidad y Bienestar Social.

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La provincia presenta además una de las mejores ratios de disponibilidad de la Comunidad, con una piscina por cada 1.991 habitantes, una cifra superior a la media autonómica, situada en una instalación por cada 2.291 vecinos.

Del total de piscinas salmantinas, 154 son descubiertas, el mayor número de toda Castilla y León, mientras que las once restantes corresponden a instalaciones cubiertas.

El informe también analiza el control sanitario realizado por la Junta durante 2025. En el conjunto de la Comunidad se llevaron a cabo 4.204 inspecciones y 18.858 determinaciones analíticas para comprobar las condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas.

En el caso de Salamanca, la provincia concentró el 23,5 % de los incumplimientos por defecto de desinfectante detectados en Castilla y León, el porcentaje más elevado de la Comunidad, junto con Valladolid, que registró el 15,5 % de estas incidencias.

Como resultado de la labor inspectora en toda la región, la Administración autonómica inició 18 propuestas de expediente sancionador, tres de las cuales ya habían concluido al cierre del ejercicio. Además, se notificaron seis incidentes al Ministerio de Sanidad relacionados con piscinas de Castilla y León, tres vinculados a patologías previas de los afectados, uno de ellos con resultado de fallecimiento, y otros tres derivados de contusiones.