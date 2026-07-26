Dónde ver y cómo disfrutar el eclipse total que apagará el cielo de Salamanca el 12 de agosto

Cien años ha habido que esperar para que un eclipse total pase por España. Un espectáculo que apagará la luz del sol al atardecer y que ha levantado gran expectación. Aunque la franja de oscuridad total pasa por encima de la provincia, Salamanca se oscurecerá casi del todo, dejando un espectáculo único y diferente que hay que disfrutar con seguridad.
El eclipse solar se ha convertido en un evento tan importante para la Comunidad, que por su riqueza medioambiental ofrece magníficos espacios sin contaminación lumínica para disfrutarlo, que las instituciones, encabezadas por la Junta de Castilla y León, han programado actividades relacionada con la astronomía y recomendando los puntos donde mejor se podrá disfrutar del espectáculo. Astroturismo que supone una oportunidad para la región, ya que no solo “consiste en mirar las estrellas, escuchar las leyendas e historias asociadas a las constelaciones de la mano de guías starlight… sino que ofrece una experiencia integral que puede incluir visitas a observatorios, talleres de fotografía nocturna, charlas científicas, rutas guiadas por astrónomos o guías starlight y estancias en alojamientos rurales especializados”.
¿Dónde ver el eclipse en Salamanca?
Castilla y León es una de las comunidades autónomas con más reconocimientos Starlight en España, lo que la convierte en un destino líder para el astroturismo. La calidad de sus cielos, oscuros y limpios, ha llevado a la creación de diversas infraestructuras y zonas certificadas para la observación de las estrellas.
En la provincia de Salamanca, uno de los puntos con mirador destacado está en Alba de Tormes, concretamente en el mirador junto a la ermita de Otero, que tiene acreditación como Parque Estelar Starlight. Además de la propia capital salmantina, siete son los municipios donde, tal y como recoge la Junta de Castilla y León, se podrá ver idóneamente el eclipse solar total que protagonizará el cielo el próximo 12 de agosto. De hecho, en el mapa de este enlace se pueden ver las mejores ubicaciones para ello, que están en Santa Marta de Tormes, Alba de Tormes, Villarino de los Aires, Saucelle, Salvatierra de Tormes, Villar de Gallimazo y Pereña de la Ribera.