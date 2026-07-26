Aparcar gratis en Salamanca y evitar las vueltas por el centro es posible. La ciudad cuenta con una red de diez parkings disuasorios con 1.612 plazas que permiten dejar el coche y llegar hasta la Plaza Mayor en un máximo de 20 minutos andando.

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Estos espacios cuentan ya con información actualizada sobre el número de plazas disponibles, las líneas de autobús que conectan con el centro y la distancia a pie. Además, los tótems electrónicos repartidos por Salamanca permiten conocer la ocupación en tiempo real.

El parking más cercano al corazón de la ciudad es el de la calle La Radio, situado a solo 13 minutos caminando de la Plaza Mayor y con capacidad para 302 vehículos, siendo también el más grande de toda la red. A la misma distancia se encuentra el aparcamiento de Las Pajas.

Otros de los más próximos son el de Bernardas y el de la Glorieta de la Charrería, ambos a 16 minutos a pie del centro.

Además de poder estacionar de forma gratuita, estos aparcamientos están conectados con la red de autobuses urbanos y con el servicio de bicicleta pública SalEnBici, facilitando el acceso al casco histórico sin necesidad de buscar aparcamiento en las zonas con más tráfico.

El aparcamiento disuasorio de la calle La Radio es el de mayor capacidad de toda la red, con 302 plazas, y además uno de los más próximos al centro, ya que permite llegar a la Plaza Mayor en apenas 13 minutos a pie. A la misma distancia se encuentra el parking de Las Pajas, que dispone de 101 plazas.

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También próximos al casco histórico están los aparcamientos de Bernardas, con 86 plazas, y el de la Glorieta de la Charrería, con 195, ambos situados a unos 16 minutos caminando de la Plaza Mayor.

Para quienes acceden a la ciudad desde otros puntos, Salamanca dispone además de los parkings de La Chinchibarra (226 plazas), Mercasalamanca (200), Avenida de San Agustín (176), José Lamano Beneite (139), Maestro Luna (100) y Joaquín Rodrigo (87). Todos ellos permiten llegar al centro en aproximadamente 20 minutos a pie y cuentan con conexión mediante alguna de las líneas del autobús urbano.