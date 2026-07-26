La Guardia Civil refuerza la vigilancia en los municipios evacuados por los incendios para evitar robos y accesos no autorizados

La Guardia Civil ha reforzado la vigilancia en las localidades evacuadas por los incendios forestales que afectan a la provincia de Ávila y a la sierra oeste de la Comunidad de Madrid con el objetivo de prevenir robos, evitar el acceso de personas no autorizadas y facilitar el trabajo de los equipos de extinción.

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Según informó este sábado el Instituto Armado, el dispositivo cuenta con el apoyo de las patrullas de Seguridad Ciudadana y de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), que mantienen presencia permanente en los municipios desalojados para garantizar la seguridad de los inmuebles y controlar los accesos.

En total, 1.085 agentes permanecen desplegados en las zonas afectadas, apoyados por 60 vehículos y dos helicópteros que realizan labores de vigilancia aérea para seguir la evolución de las llamas y supervisar la situación en las localidades afectadas. Entre sus cometidos también figuran la evacuación de la población cuando así lo determina la dirección de la emergencia y el corte de carreteras para garantizar la seguridad y facilitar la actuación de los servicios de extinción.

El balance provisional refleja que cerca de 88.000 personas han tenido que ser evacuadas o confinadas como consecuencia de los incendios. En la provincia de Ávila, unas 30.000 personas han sido desalojadas y otras 8.000 permanecen confinadas en sus viviendas.

Los municipios abulenses evacuados hasta el momento son Sotillo de la Adrada, Navahondilla, Casillas, Santa María del Tiétar, La Adrada, Piedralaves, Casavieja, Burgohondo, Hoyo de Pinares y Villanueva de Ávila. Por su parte, Cebreros, Navaluenga y El Tiemblo continúan bajo orden de confinamiento.

En la Comunidad de Madrid, el operativo afecta a 29.488 personas evacuadas y 20.262 confinadas. Entre las localidades desalojadas se encuentran Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Navalagamella, Aldea del Fresno, Zarzalejo, Peralejo, Rozas de Puerto Real, Cadalso de los Vidrios y Cenicientos. Asimismo, San Martín de Valdeiglesias, Valdemaqueda, Pelayos de la Presa y Villa del Prado permanecen bajo medidas de confinamiento mientras continúan las labores para controlar los incendios.