Marlaska advierte de una noche “muy complicada” por los incendios de Ávila y Madrid tras la unión técnica de varios focos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reconocido este sábado que la evolución de los incendios que afectan al sur de la provincia de Ávila y a la Comunidad de Madrid hace que las autoridades sean “un poco más pesimistas” que en la jornada anterior. Desde el Puesto de Mando Avanzado instalado en Navaluenga, el ministro ha advertido de que la próxima noche será “muy complicada” debido a las fuertes rachas de viento previstas y a la denominada “unión técnica” de varios focos en la zona de San Martín de Valdeiglesias.

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Marlaska ha explicado que las condiciones meteorológicas han dificultado durante toda la jornada las labores de extinción, obligando incluso a ampliar las evacuaciones en distintos puntos del Valle del Tiétar. Además, ha señalado que durante la noche se esperan vientos del norte de hasta 50 kilómetros por hora, un escenario que complicará aún más el trabajo de los equipos desplegados sobre el terreno.

No obstante, el ministro ha trasladado un mensaje de confianza a la población y ha asegurado que todos los medios disponibles trabajan de forma coordinada. También ha avanzado que para este domingo se prevé una ligera mejoría de las condiciones meteorológicas, lo que permitirá reforzar el ataque aéreo al incendio. Al operativo ya se han incorporado los aviones anfibios enviados por Italia y Grecia a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, además de brigadas terrestres procedentes de Portugal.

El objetivo prioritario del dispositivo es impedir que el fuego continúe avanzando hacia el oeste y evitar la unión de los diferentes incendios activos. Marlaska también ha destacado la colaboración de diez comunidades autónomas y de los recursos europeos movilizados para hacer frente a la emergencia.

Por su parte, el jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), el teniente general Francisco Javier Marcos, ha subrayado que, aunque los incendios continúan sin estar controlados, “la situación sí lo está”. En este sentido, ha destacado la coordinación entre todos los servicios de extinción y ha explicado que las evacuaciones se están desarrollando con antelación y de forma ordenada para garantizar la seguridad de la población.

Marcos ha confirmado que los incendios de Ávila y Madrid han registrado una “unión técnica” en San Martín de Valdeiglesias, aunque ha precisado que se trata de un frente discontinuo y que se ha conseguido evitar una unión de mayor magnitud. Asimismo, ha indicado que la principal preocupación se centra ahora en el flanco sur del incendio, especialmente en la zona de Pedro Bernardo y el avance hacia el sur del Valle del Tiétar.

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