Mañueco vivirá este martes su tercera investidura para su tercer gobierno de coalición

El salmantino Alfonso Fernández Mañueco afrontará este martes, 9 de junio, su tercer debate de investidura como candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León.

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Un debate que se iniciará a las 12:00 horas con la intervención del candidato, sin límite de tiempo, y se reanudará a las 16:00 horas con el turno para el Grupo Socialista, seguido del resto de grupos con 30 minutos para una primera intervención y diez minutos para la réplica, pudiendo responder Mañueco sin límite de tiempo.

La votación está prevista que tenga lugar este mismo martes, aunque será el presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, quien anuncie la decisión final sobre la hora y el día de la votación en la reanudación del debate por la tarde.

Unas votaciones con las que Alfonso Fernández Mañueco conseguirá la mayoría absoluta gracias a un pacto con Vox del que saldrá el inminente nuevo gobierno de coalición. Con este, serán tres los mandatos con los que Mañueco ha contado con otras formaciones en la Junta, siendo la segunda que cogobiernan con Vox, después del primer pacto con Ciudadanos.