Más de 30.000 vecinos, afectados por las evacuaciones del incendio de Burgohondo

El incendio forestal de Burgohondo (Ávila) continúa fuera de control y ha obligado a ordenar la evacuación preventiva de siete municipios del Valle del Tiétar, una medida adoptada para garantizar la seguridad de la población ante la evolución de las llamas. Los desalojos afectan a Piedralaves, La Adrada, Casillas, Sotillo, Santa María del Tiétar, Navahondilla y Casavieja, según recoge Ical.

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El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, calificó el incendio como "uno de los más graves de los últimos tiempos" y explicó que las evacuaciones afectan a una población cercana a las 30.000 personas. Asimismo, no descartó que puedan ampliarse a otras localidades si el comportamiento del fuego y las condiciones meteorológicas así lo requieren.

Sen señaló que durante la pasada noche existió una oportunidad para avanzar en las labores de extinción gracias a una mejora del tiempo, aunque la evolución cambiante del viento y la influencia del incendio procedente de la Comunidad de Madrid impidieron desarrollar todos los trabajos previstos. Además, advirtió de la preocupación que genera el frente sur, donde el fuego avanza con rapidez en algunos puntos al propagarse de copa en copa.

Por su parte, la consejera de Medio Ambiente y Energía de la Junta de Castilla y León, María González Corral, hizo un llamamiento a la ciudadanía para que siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La responsable autonómica reconoció que la última noche fue especialmente complicada y explicó que la evolución del viento obligó a ampliar las evacuaciones para proteger a la población.

La consejera subrayó que la prioridad del operativo es garantizar la seguridad de las personas, así como proteger los núcleos de población amenazados por el incendio. También agradeció el trabajo que están realizando todos los efectivos desplegados, entre ellos personal de la Junta, diputaciones, ayuntamientos, Guardia Civil, Policía Nacional, Unidad Militar de Emergencias (UME) y el resto de servicios de emergencia.

Por último, aseguró que el Gobierno autonómico ya piensa en la recuperación de las zonas afectadas una vez finalice la emergencia. "Desde la Junta de Castilla y León, cuando esto pase, también abordaremos todas las labores de reconstrucción"

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