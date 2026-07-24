Cuatro aviones anfibios de Grecia e Italia se incorporarán al operativo contra los incendios de Ávila y Madrid

Cuatro aviones apagafuegos Canadair CL-415 enviados por Grecia e Italia llegarán este sábado a la base aérea de Torrejón de Ardoz para incorporarse al dispositivo que combate los incendios de Ávila y Madrid, que ya han obligado a evacuar o confinar a más de 45.000 personas, según adelantó Ical.

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Los medios aéreos han sido activados tras la solicitud del Gobierno de España al Mecanismo Europeo de Protección Civil ante la magnitud de unos incendios que mantienen desplegado un amplio operativo.

Los dos aviones italianos contarán con una primera avanzadilla de tres efectivos que llegará por la mañana a Madrid, mientras que Grecia aportará otras dos aeronaves cuya hora de llegada todavía no ha sido concretada.