El incendio de Burgohondo obliga a evacuar seis pueblos del Valle del Tiétar ante el avance de las llamas

El incendio forestal de Burgohondo (Ávila) continúa activo y su evolución ha obligado a ampliar las medidas de protección a la población. Los servicios de emergencia han ordenado la evacuación preventiva de seis localidades del Valle del Tiétar ante el avance del fuego y el riesgo provocado por la proximidad de las llamas y el humo.
Los municipios afectados por esta nueva evacuación son Piedralaves, La Adrada, Casillas, Sotillo, Santa María del Tiétar y Navahondilla, cuyos vecinos han recibido las indicaciones de desalojo a través de los sistemas de alerta y del operativo desplegado en la zona. En el caso de Piedralaves, los evacuados están siendo dirigidos hacia Arenas de San Pedro, aunque algunos vecinos han optado por desplazarse por sus propios medios hasta la provincia de Salamanca, donde permanecerán mientras se mantenga la situación de emergencia.