El incendio de Burgohondo obliga a evacuar seis pueblos del Valle del Tiétar ante el avance de las llamas

Las mayores dificultades se concentran en el sur del incendio. En Casillas, la complicada orografía está dificultando la intervención de los medios, centrados en controlar los descuelgamientos por la zona del Puerto de Casillas. En Piedralaves, el fuego ha entrado en zona de bosque y continúa descendiendo con rapidez, por lo que los trabajos de extinción se centrarán durante la jornada en esta zona ante el posible cambio de viento de componente norte.