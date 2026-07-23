El incendio en Burgohondo, en Ávila, obliga a evacuar a 1.500 personas y afecta gravemente al Valle de Iruelas

El incendio declarado este miércoles en el municipio de Burgohondo, en Ávila, se propaga a gran velocidad. La virulencia con la que avanzan las llamas ha obligado a evacuaciones de urgencia para proteger la seguridad de la población, afectando a un total de 1.500 personas.

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Como medida preventiva, las autoridades han decretado el confinamiento de los municipios de Burgohondo, Navaluenga y El Tiemblo. La información ha sido confirmada desde la zona por el delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández, quien ha comparecido junto al presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones.

En el plano medioambiental, el fuego se ha adentrado en la Reserva Natural del Valle de Iruelas, un espacio de especial relevancia en la provincia por albergar una de las principales colonias de buitre negro del continente europeo. El propio delegado territorial ha confirmado que las llamas no solo han alcanzado este entorno protegido, sino que el espacio ha quedado prácticamente arrasado.