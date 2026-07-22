Castilla y León activa la Situación Operativa 2 ante el riesgo de que los incendios afecten gravemente a la población

Un verano más, Castilla y León no se está librando de los incendios. Por ende, son cientos de personas las que se están viendo afectadas en diferentes puntos de la región, como es el caso de los fuegos que se están produciendo en Villaverde de los Cestos, en León, o en Burgohondo, Ávila.

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El motivo es claro, que el fuego podría afectar de manera grave a la población y a los bienes no forestales, por lo que se exigen una serie de medidas de protección y socorro de manera extraordinaria. Por otro lado, también se ha declarado debido a que existe simultaneidad en que haya una concentración espacial entre incendios de IGR-1 e IGR-2.

Del mismo modo, cabe destacar que también se declara el SIT-2 debido a que los incendios podrían afectar no solamente a una comunidad autónoma o una provincia, sino a varias a la vez, como ha sido el fuego originado en Guadalajara y que se encontraba durante la mañana a escasos kilómetros de Soria hasta entrar por Retortillo de Soria. Asimismo, también podría darse esta situación antes incidentes que pudieran derivar a interés nacional.

De momento Salamanca no está viviendo situaciones críticas, siendo de los últimos incendios que se han producido el de Monsagro, donde pocas horas después se lograba estabilizar y controlar por completo.