El quitamiedos de la Glorieta de los Sanitarios vuelve a estar instalado tras más de seis meses

El quitamiedos de la glorieta de los Sanitarios, una de las rotondas con mayor intensidad de tráfico de Salamanca, ha sido finalmente repuesto después de permanecer más de seis meses sin uno de sus tramos de protección.

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La estructura quedó arrancada en el accidente de tráfico registrado el pasado 30 de enero, en el que una mujer perdió la vida. El turismo chocó contra el quitamiedos, que se rompió como consecuencia del impacto, lo que provocó que el vehículo se precipitara por el terraplén y quedara completamente destrozado. Desde entonces, el tramo afectado permanecía sin reponerse en uno de los principales accesos a la ciudad.