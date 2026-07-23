Los cortes por el asfaltado llegan este viernes a Grillo, Bodegones y María Auxiliadora

La campaña de asfaltado continúa con nuevas actuaciones que afectarán al tráfico desde este viernes, 24 de julio. Las obras comenzarán en las calles Grillo y Bodegones, donde se renovará el firme y se cortarán los accesos desde la cuesta de Sancti Spíritus, el paseo de Canalejas y la Gran Vía.

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Este viernes arrancarán también los trabajos preparatorios en la calle María Auxiliadora, con el levantamiento de tapas y el fresado del pavimento, lo que obligará a estrechar los carriles de circulación.

El asfaltado de María Auxiliadora se llevará a cabo entre el 28 y el 30 de julio, aunque podría finalizar antes. Durante esos días habrá regulaciones de tráfico entre la avenida Alfonso IX de León y la avenida de Portugal, además del cierre de los accesos desde las calles Los Ovalle, Alfonso de Castro, Sarasate y Cortes de Cádiz.