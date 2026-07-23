Mañueco recibe al salmantino Javi Gallo, el primer paciente de Castilla y León tratado con una innovadora terapia contra la piel de mariposa

Javi Gallo, el niño salmantino de seis años afectado por epidermólisis bullosa, se ha convertido en el primer paciente de Castilla y León y uno de los primeros de España en recibir ‘Vijuvek’, un innovador tratamiento frente a esta enfermedad rara e incurable conocida como ‘piel de mariposa’.
El pequeño fue recibido este jueves por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en la sede de la Presidencia, donde quiso trasladar a Javi y a su familia su reconocimiento por la fortaleza y el ejemplo de superación que representan.
Durante el encuentro, Mañueco destacó la importancia de esta nueva terapia, que supone un avance médico para las personas afectadas por esta enfermedad.
El presidente autonómico también puso en valor la labor de la Asociación DEBRA-Piel de Mariposa, que ofrece apoyo, acompañamiento y atención a las personas afectadas por la epidermólisis bullosa y a sus familias.