Los usuarios de Atención Primaria en Salamanca denuncian esperas de hasta tres semanas para una cita médica

Las citas y las consultas en verano están siendo un auténtico caos en Salamanca. Si hace unos meses se realizaba un plan de emergencia contratando personal sanitarios para cubrir las diferentes vacantes, algunos de los centros de salud de la provincia de Salamanca están sufriendo los estragos de las vacaciones.

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En algunos como en el centro de salud de La Alamedilla, la demora es de hasta tres semanas, donde algunos usuarios habían pedido cita este martes, 21 de julio, y la cita que se les han facilitado ha sido del 11 de agosto, veintiún días para atender cualquier tipo de urgencia médica.

En otros casos, como el de una usuario que ha solicitado la cita el miércoles, 22 de julio, la consulta más temprana es para el 6 de agosto. En ambos casos se ha causado un gran malestar entre los salmantinos y salmantinas que no podrían acudir hasta pasadas varias semanas a su médico de cabecera.

Por ende, esto podría llegar a causar grandes estragos en las Urgencias del hospital de Salamanca, donde se está notando el efecto de no poder atender algunas de las consultas en los diferentes centros de salud de la capital del Tormes, por lo que muchas personas enfermas optan por acudir directamente al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca para ser explorado por un médico.